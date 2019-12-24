Москва, , 12:35 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко допустила установление 31 декабря выходным днем уже с 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

«Я думаю, что надо на законодательном уровне принять такое решение, сделать уже на следующий год — мы не успевали сейчас — 31 декабря выходным днем», — сказала Матвиенко.

Законопроект о выходном дне 31 декабря внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым. Предлагается перенести один из выходных дней года на 31 декабря, таким образом удается избежать сокращения рабочих дней в году.

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