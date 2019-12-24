Барнаул, , 12:34 — REGNUM Власти Алтайского края обнародовали информацию, согласно которой в течение последних трёх лет в регионе отмечается рост числа многодетных семей. Как сообщает губернаторская пресс-служба со ссылкой на министерство социальной защиты, сейчас на Алтае проживает 29 691 многодетная семья, в которой воспитывают 98 955 несовершеннолетних детей.

За аналогичный период 2018 года на учете в органах социальной защиты населения состояло 27 830 семей, воспитывающих 92 450 детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в преддверии Международного дня защиты детей скромная чета Тайченачевых из алтайского села Шебалино стала известна на всю страну: ордена «Родительская слава» в Кремле они получили за воспитание девятерых детей.

Павел Тайченачев сказал в ответ несколько слов, которые понравились президенту России Владимиру Путину: «Многодетная семья — это нормальная семья».

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