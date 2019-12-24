Лондон, , 12:31 — REGNUM В северной части Индийского океана у контрабандистов перехвачена крупная партия метамфетамина стоимостью более £3,3 млн (около $4,3 млн). Об этом сообщает ВМС Великобритании.

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Уточняется, что подозрительное судно без опознавательного флага было обнаружено британским кораблём HMS Defender во время патрулирования в Аравийском море. На борту корабля было обнаружено в общей сложности 131 килограмм груза. Наркотик находился в 11 мешка весом по 15−20 килограммов.

https://twitter.com/RoyalNavy/status/1209119239090720768

«Моряки и морская пехота нанесли террористам предрождественский удар, изъяв на Ближнем Востоке наркотики на сумму 3,3 миллиона фунтов», — отмечено в сообщении флота.

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Капитан британского эсминца Ричард Хьюитт заявил, что он очень гордится тем, что HMS Defender «смог перехватить такое значительное количество наркотиков и предотвратить их попадание на улицы Великобритании».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года береговая охрана Греции обнаружила крупную партию таблеток, известных под названием «джихадистский наркотик». Стоимость захваченной партии оценена в сто миллионов евро.

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