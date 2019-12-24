Тбилиси, , 12:38 — REGNUM Множество проблем заключенных, находящихся в пенитенциарных учреждениях Грузии, выявила специальная комиссия Народного защитника Грузии Нино Ломджария. О результатах проведенного мониторинга сообщает 23 декабря агентство «ИнтерпрессНьюс».

Согласно отчету комиссии, тюрьмы и другие учреждения отбывания наказания осужденных переполнены, и в них не хватает персонала. Из-за этого в ряде мест лишения свободы часть обязанностей по обеспечению порядка возложили на неформальных лидеров, что приводит к насилию над заключенными и их унижению. Также в комиссии отмечают, что заключенные часто плохо знают свои права, а когда знают, отказываются подавать жалобы из-за «влияния преступной субкультуры и страха репрессий».

Отдельно в отчете отмечается «практика длительного, нецелевого и в целях наказания помещения заключенных в комнаты деэскалации». Народный защитник считает это жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением. При этом часто помещение заключённых в такие комнаты не документируются, что затрудняет выявление данных случаев.

Напомним, 23 декабря в газете The Washington Times Грузию назвали одним из самых «проамериканских и демократических государств Восточной Европы».

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