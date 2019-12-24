Ташкент, , 12:22 — REGNUM Нагрудные видеокамеры обязали использовать сотрудников дорожно-патрульной службы в Узбекистане с 1 января 2020 года, сообщили в министерстве внутренних дел республики.

Отмечается, что с 19 сентября в тестовом режиме нагрудные камеры были предоставлены 50 сотрудникам ГУВД Ташкента. С 1 января 2020 года видеокамеры получат все сотрудники дорожно-патрульных подразделений и патрульно-постовой службы.

Напомним, 30 мая 2018 года в ГУВД Ташкента сообщили, что инспекторы дорожно-патрульной службы используют в своей работе нательные камеры, которые фиксируют все действия сотрудников.

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