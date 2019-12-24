Кампала, , 12:23 — REGNUM Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Уганды значительно учащаются в декабре, особенно в праздничный сезон. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщение местной полиции.

Командующий столичной полицией Кампалы Норман Мусинга заявил, что намерен переломить эту тенденцию в текущий праздничный сезон.

Согласно ежегодному отчету полиции, в декабре 2018 года около 300 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях, а ещё 900 получили ранения.

«Поэтому наша миссия — обеспечить безаварийный праздничный сезон на автомагистралях, дорогах, в муниципалитетах и городах. Этого можно достичь только совместными усилиями всех участников дорожного движения», — сказал Мусинга.

Мусинга добавил, что в праздничный сезон сотрудники полиции будут проводить специальные операции на дорогах Уганды.

«Постарайтесь всегда иметь при себе водительское удостоверение. Убедитесь, что ваши автомобили находятся в хорошем техническом состоянии. Не пейте за рулем», — сказал он.

В праздничный сезон многие автомобилисты, путешествующие по стране, часто ездят в состоянии алкогольного опьянения, отметил Мусинга, добавив, что в распоряжение сотрудников дорожной полиции поступили алкотестеры.

Мусинга также предостерег водителей общественного транспорта и личных автомобилей от перевозки недопустимого числа пассажиров.

Мусинга добавил, что автомобилисты с неоплаченными штрафами также не будут допущены к поездкам.

«Сначала их арестуют, а затем доставят в суд», — сказал он.