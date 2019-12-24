Екатеринбург, , 14:39 — REGNUM Депутаты свердловского заксобрания приняли во втором и третьем чтениях новую систему начисления налога на недвижимость бизнеса, исходя из кадастровой стоимости имущества. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Теперь право претендовать на ставку налога в 1% от кадастровой стоимости недвижимости получит более широкий круг организаций, нежели раньше. Авторы законопроекта убрали ограничение на данную льготу, ранее полагаюшейся только компаниям, где за год бы сохранилось не менее 90% персонала по сравнению с предыдущим годом.

Абсолютное большинство парламентариев поддержали законопроект.

Как сообщало ИА REGNUM, первая версия законопроекта вызвала критику депутата заксобрания Анатолия Никифорова. Тем не менее, в первом чтении проект закона приняли, обещав доработать.

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