Москва, , 12:15 — REGNUM Жители России не против идеи дарить домашних животных знакомым и друзьям, но большинство (87%) сами не хотят получить такой подарок, показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Обрадовались бы получить в подарок собаку, кошку, попугая и др. только 13% опрошенных. 25% откажутся от «живого» подарка, 13% попробуют найти питомцу нового хозяина.

Домашних животных в России можно будет зарегистрировать бесплатно

Примут животное в качестве подарка и будут за ним ухаживать 50% респондентов. Получали когда-либо домашнее животное в подарок 22% граждан, дарили кому-то — 18%.

Опрос проведен в ноябре 2019 года. Опрошены 1600 человек в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, у большинства жителей России (68%) имеют домашних животных (68%), чаще всего — это кошки и собаки.

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