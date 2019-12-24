Краснодар, , 12:09 — REGNUM Государственная ветеринарная служба Краснодарского края переходит на усиленный режим работы в преддверии праздников, сообщили в пресс-службе краевой администрации 24 декабря.

Сотрудники ведомства усилят контроль за соблюдением требований законодательства в области ветеринарии, в частности при перевозке животноводческих грузов, особое внимание будет уделяться несанкционированной торговле продукцией животноводства — запланировано проведение соответствующих рейдов.

Всего с начала 2019 года, по данным департамента ветеринарии Краснодарского края, было досмотрено более 159 тыс. транспортных средств, в которых перевозились 16,4 тыс. сельскохозяйственных животных и птиц, а также 222 тонны животноводческой продукции. Было выявлено более 430 фактов несоблюдения законодательства. Также пресечена незаконная реализация свыше шести тонн продукции животного происхождения.