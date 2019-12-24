Москва, , 12:05 — REGNUM Владимир Лепин, который в настоящее время занимает должность генерального директора боеприпасного концерна «Техмаш», входящего в госкорпорацию «Ростех», в скором времени покинет свой пост. Об этом 24 декабря заявили в Ростехе.

«В «Техмаше» ожидается смена руководства. Соответствующее решение одобрено правлением госкорпорации», — уточнили в Ростехе.

Также сообщается, что компания будет передана в управление холдинга «Технодинамика».

Напомним, холдинговая компания АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» учреждена госкорпорацией «Ростех» в 2011 году. «Техмаш» специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооружённых сил РФ. В состав компании входят 36 организаций промышленности боеприпасов.

В июне 2017 году «Техмаш» возглавил Владимир Лепин, ранее занимавший пост генерального директора входящего в «Техмаш» НПО «Сплав».