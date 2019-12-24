Грозный, , 12:01 — REGNUM Семьи сотрудников правоохранительных органов Чечни, погибших при исполнении своих обязанностей, всегда будут находиться под опекой властей. В республике взяли обязательства помочь получить образование и трудоустроить всех 3144 детей погибших сотрудников правоохраны.

Об этом 23 декабря заявил в ходе в большой пресс-конференции по итогам 2019 года глава региона Рамзан Кадыров.

«В этом году мы трудоустроили из них 331 человека, а 739 должны получить образование. По трудоустройству этих детей работает специальная комиссия совместно с администрацией. Наш долг — проявлять заботу о детях погибших сотрудников правоохранительных органов, оказывать помощь их семьям», — приводит слова Кадырова его пресс-служба.

Отвечая на конкретную просьбу вдовы сотрудника правоохранительных органов о трудоустройстве сына, глава Чечни заверил ее в том, что этот вопрос будет решен.