Ярославль, , 12:00 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Ярославской области предупредило бассейны о недопустимости требования медицинской справки у взрослых посетителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.

Бассейн Up76.ru

Омбудсмен обратился в ведомство с запросом о правомочности требования справок и получил ответ. В нем говорится, что посетители старше 12 лет могут ходить в бассейн без справки, если не объявлена неблагоприятная санитарно-эпидемическая ситуация. В настоящее время такой ситуации нет.

«В письме Роспотребнадзора также сообщалось, что в связи с обращениями граждан и информацией в СМИ, юридическим лицам, ответственным за эксплуатацию нескольких плавательных бассейнов, выданы предостережения о недопустимости нарушения требований Закона «О защите прав потребителей» и отказе допуска в бассейн без медицинской справки», — сообщили в аппарате уполномоченного.

Несмотря на все эти заявления, справки в бассейнах Ярославля по-прежнему требуют. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в бассейне «Лазурный», справка является обязательной для посещения.

«У нас не просто бассейн, у нас занимается спортивная школа олимпийского резерва. Кругом дети. Поэтому медицинская справка обязательна», — сказали в бассейне «Лазурный.

Аналогичные требования и в другом бассейне — «Шинник». Как и «Лазурный», он входит в состав принадлежащего городским властям АО «Вознесенский». А вот в частном бассейне «Спорт-лайн» справка уже не требуется, хотя в нем также проходят тренировки детских спортивных школ.

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