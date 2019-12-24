Ярославль, 24 декабря 2019, 12:00 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Ярославской области предупредило бассейны о недопустимости требования медицинской справки у взрослых посетителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.
Омбудсмен обратился в ведомство с запросом о правомочности требования справок и получил ответ. В нем говорится, что посетители старше 12 лет могут ходить в бассейн без справки, если не объявлена неблагоприятная санитарно-эпидемическая ситуация. В настоящее время такой ситуации нет.
Несмотря на все эти заявления, справки в бассейнах Ярославля по-прежнему требуют. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в бассейне «Лазурный», справка является обязательной для посещения.
Аналогичные требования и в другом бассейне — «Шинник». Как и «Лазурный», он входит в состав принадлежащего городским властям АО «Вознесенский». А вот в частном бассейне «Спорт-лайн» справка уже не требуется, хотя в нем также проходят тренировки детских спортивных школ.
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