Брянск, , 12:01 — REGNUM На работу на крупное казахстанское предприятие по добыче и обогащению железных руд отправился магистральный грузовой тепловоз производства Брянского машиностроительного завода, сообщили 24 декабря в пресс-службе завода. Локомотив способен перемещать грузовые составы весом до 6,4 тысячи тонн.

Магистральный тепловоз будет работать в Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении. Мощный тягач позволяет повысить эффективность эксплуатации железнодорожной инфраструктуры, сократить сроки доставки грузов. Подобные локомотивы широко используются и на железных дорогах России: их эксплуатирует не только ОАО «РЖД», но и крупный частный перевозчик «БалтТрансСервис», работает техника на Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии. Брянский тепловоз также используют на Шубаркольском разрезе в Казахстане и на Улан-Баторской железной дороге.

С начала производства в 2015 году выпущено уже более 450 магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ.