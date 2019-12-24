Барнаул, , 11:55 — REGNUM Алтайского общественника, основателя Школы реальной политики Константина Емешина не удивишь никакими новогодними подарками. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM исследование, согласно которому самым худшим даром на Новый год отнесли сувениры и символы года, он отметил:

«В моем возрасте — почти 75 лет — любой подарок уже просто пополняет многолетние залежи многочисленных прошлых подарков. В последний год мы, правда, наловчились в семье сдавать эти залежи сувениров в комиссионку. Хотя есть новогодние сувениры, которые ежегодно используем к новогоднему столу.

Так, есть свеча из Храма в Иерусалиме, где распяли Христа, так мы ее традиционно поджигаем на 2−3 секунды под бой курантов. Обязательно зажигаем норвежскую свечу «Дед мороз», которую еще в 1984 году подарили друзья из института сердечно-сосудистой хирургии им. А. Бакулева, поскольку мне пришлось однажды вести советско-норвежский симпозиум по информационным системам в медицине.

Напомним, согласно результатам исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, сувениры и символы года, мягкие игрушки и весы оказались самыми нежеланными для жителей России новогодними подарками.

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