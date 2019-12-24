В 2018 году в Татарии было зарегистрировано 12 случаев заболевания корью.
В Татарии с января по начало ноября 2019 года было зарегистрировано пять подтверждённых случаев кори, из которых четыре в Казани и один в городе Набережные Челны. По данным минздарва РТ, все случаи завозные, заболевшие были не привитые против кори по причине отказов. В одном случае речь шла о маме и шестилетнем ребёнке, выезжавшем за пределы России. Оба были не привиты.
В 2018 году против кори в регионе было привито по эпидемическим показаниям 11 890 человек, в 2019 году — 802 контактных.
Жителей Якутии экстренно спасают от кори: уже десятки заболевших
В Якутии для вакцинация населения от кори создали 52 дополнительные бригады. В ходе подчищающей иммунизации привито 6 453 человека: 3 664 ребёнка и 2 789 взрослых.
На 24 декабря в Якутии зарегистрировано 44 случая заболевания корью. Среди заболевших 13 детей.