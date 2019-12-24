Москва, , 11:57 — REGNUM Павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

Как отметил руководитель департамента Андрей Бочкарев, были объявлены торги на выполнение подрядных работ по строительству павильона «Ластоногие» в Московском зоопарке по адресу: улица Большая Грузинская, владение 1, строение 109. Работы должны быть выполнены в течение 21 месяца с даты заключения контракта. Итоги конкурса объявят 27 декабря.

В Московском зоопарке пояснили, что павильон «Ластоногие» расположится на месте существующего павильона. Проект предполагает устройство дорог и тротуаров с покрытием из плитки, разбивку газонов и установку малых архитектурных форм. Здание павильона будет трехэтажным. В составе комплекса будут также два вольера глубиной семь метров и три глубиной 3,5 метра.

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