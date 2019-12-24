Москва, , 11:56 — REGNUM В жилых домах, где расположен хостел, возникает напряжённая обстановка. Об этом 24 декабря заявила депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова на круглом столе в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Представителям бизнеса я хотела бы сказать: знаете, ни в одном из домов, где нет хостелов, нет ненапряженной обстановки. Потому что, как правило, помещения используются не для туристов, а для людей, которые работают в Москве и проживают там за небольшие деньги. Такие помещения, конечно, нужны. Поскольку мы говорим о жилой застройке, мы должны думать не только о людях, которые хотят зарабатывать деньги, но и о людях, которые там живут», — сказала Стебенкова.

Депутат также отметила, что по своему опыту знает, как работает система. Якобы она через один из сайтов пыталась арендовать место в хостеле.

«Это удивительный рынок, где никто ни за что не отвечает: качество услуг мне было предоставлено ужасное, и более того, даже угрожали мне. И я сомневаюсь, что люди платят налоги», — посетовала Стебенкова.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ТПП Москвы: «Есть дома, где люди счастливы, что у них хостелы»