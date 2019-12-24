Одесса, Украина, , 11:45 — REGNUM Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».

Он был пришвартован к причалу 1-К, что на Карантинном молу. Корабль был спущен на воду в 1996 году, его длина 154 м, ширина 20 м, полное водоизмещение 8775 тонн. Экипаж составляет 337 человек.

В апреле 2017 года USS Ross запускал ракеты «Томагавк» по авиабазе Шайрат в Сирии.

Всего в 2019 году корабли стран НАТО 30 раз заходили в Чёрное море, из них 15 заходили в порт Одессы, отметили в издании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одесский порт заходил Корвет ВМС Франции F796 Commandant Birot.

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