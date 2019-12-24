Джакарта, , 11:35 — REGNUM В Джакарте академик Бони Харгенс заявил, что мусульманское сообщество должно изменить восприятие ислама, отвергающего демократию, сообщает Antara.

«Есть еще те, кто считают, что ислам несовместим с понятием демократии. Мы должны устранить это восприятие», — заявил Бони Харгенс в ходе дискуссии по вопросам толерантности в Джакарте.

По его словам, необходимо разрушить барьеры между верующими, построенные небольшой группой людей, которые хотят создать образ ислама, отказывающегося от демократии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель центра молодежного движения «Ансор», базирующегося в Индонезии, встретился с папой римским Франциском 25 сентября 2019 года.

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