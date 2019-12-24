Новосибирск, , 11:35 — REGNUM На текущей неделе на юго-востоке Западной Сибири ожидаются снегопады с метелями и резкое усиление морозов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Гидрометцентре России.

В Кузбассе, по предварительному прогнозу Кемеровского ЦГМС, 27 декабря столбики термометров понизятся на 10−12°С. Ночью температура упадёт до −20…−25°С, местами до — 32 °C, днем до −18…−23°С, местами до — 28 °C. Похолодание придёт в Кузбасс из-за циклона, который пройдет севером Сибири и резко повернет на юго-восток, в направлении к Байкалу. Перед крепкими морозами прогнозируются снег и метель.

В Новосибирской области похолодание начнётся 26 декабря. Местами ожидается до — 20 °C.

В Томской области морозы ударят 25 декабря. На северо-востоке региона ожидается до — 28 °C, днём до — 22 °C. К 26 декабря мороз усилится. Ночью столбики термометров опустятся до — 32 °C, днём будет до — 27 °C.

В Алтайском крае в первой половине недели прогнозируются снег и метели, ветер до 22 м/с. 25 декабря — сильный снегопад. В Республике Алтай похолодает ближе к концу недели. Кроме того, в горах Республики Алтай лавиноопасно.

По словам и. о. директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в Западной Сибири к концу недели ожидается резкий перепад температуры от аномально тёплой до аномально холодной.

«Такая холодина после совершенно тёплой погоды в начале недели. Связано это с миграцией антициклонов, которые определяют температурный режим в азиатской части страны, и тем фактом, что прекращается доступ воздушных масс из Атлантики. Поэтому температура там так меняется», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, на Новосибирск надвигается снегопад.