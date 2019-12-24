Благовещенск, , 11:36 — REGNUM Решение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днём для дошкольных учреждений, принято в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

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Вместо 31 декабря дети пойдут в детский сад в субботу, 28 декабря. Это решение коснётся большинства дошкольных учреждений области: на субботу рабочий день перенесён в 20 муниципалитетах. На трёх территориях, в Тынде, Циолковском и Серышевском районе, график решили не менять и оставить рабочим днём 31 декабря, а в Тындинском районе часть учреждений для дошкольников будет работать 28 декабря, часть — 31-го. Вопрос остаётся нерешённым в пяти районах — Октябрьском, Мазановском, Архаринском, Ромненском и Сковородинском.

«Решения будут приниматься главами муниципальных образований по согласованию с родителями», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Омской области не стал делать 31 декабря выходным днём, отметив, что не может повлиять на решения частных компаний.