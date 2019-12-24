Сеул, , 11:41 — REGNUM Дети и подростки в Южной Корее страдают от недосыпания, а показатель международного индекса счастья самый низкий среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Института статистических исследований (SRI).

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 2018 год южнокорейские дети и подростки в среднем спят по 7,3 часа в сутки.

Известно, что меньше всего спят старшеклассники — по 6,1 часа в день, за ними следуют учащиеся средних классов — по 7,4 часа и учащиеся младших классов — по 8,7 часов.

Кроме того, специалисты отметили высокий уровень стресса среди детей. 33,8% школьников сказали, что иногда их посещают мысли о смерти, а 37,2% учащихся считают, что они испытывают стресс из-за проблем с учёбой.

Уровень удовлетворенности жизнью среди детей и подростков в Южной Корее составляет 6,6 баллов, что является самым низким показателем среди стран ОЭСР и Европы.

Известно, в топ-5 стран по уровню удовлетворенности жизнью среди детей и подростков входят: Испания (8,1 б.), Нидерланды и Исландия (по 8 б.), Греция (7,9 б.), Финляндия (7,8 б.).

Отмечается, что у Эстонии, Словении, Люксембурга, Швеции, Швейцарии и Норвегии данный показатель составил 7,7 баллов. Аналогичная ситуация, что и в Южной Корее, наблюдается только в Турции.