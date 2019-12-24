Рязань, , 11:34 — REGNUM Тариф на обращение с отходами снизится в Рязанской области с 1 января 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на регионального оператора «Эко-Пронск». В пресс-службе предприятия заявили, что снижение платы никак не скажется на качестве оказываемых услуг.

Владельцы квартир с 1 января 2020 года будут платить 93,13 рубля с человека, сейчас тариф установлен на отметке 94,22 рубля. Для проживающих в частных домах с Нового года оплата составит 94,35 рубля вместо 95,46 рублей.

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами заработал в Рязанской области с 1 ноября 2019 года.