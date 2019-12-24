Уфа, , 11:28 — REGNUM В новогоднюю ночь автобусы в Уфе будут работать до 3 часов ночи. Об этом сообщил заместитель начальника управления транспорта городской администрации Владимир Петров на оперативном совещании мэрии города.

По его словам, автобусы будут ходить во все районы Уфы. А рядом с остановкой «Горсовет» будут накапливаться автобусы, чтобы развести горожан после праздничного фейерверка, который пройдет на площади Ленина. Отсюда жители смогут уехать по десяти направлениям.

Всего же в городе в новогоднюю ночь будет работать 15 маршрутов.

Отмечается, что пассажирские автобусы в новогодние каникулы будут ходить по расписанию выходного дня.

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