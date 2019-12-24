Москва, , 11:26 — REGNUM Выяснением причин крушения истребителя пятого поколения Су-57 в Хабаровском крае займётся специально созданная комиссия. Об этом ИА REGNUM 24 декабря сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

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«В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия», — говорится в сообщении ОАК.

https://www.facebook.com/UAC.RUSSIA/posts/3165194403495787

Известно, что комиссия по расследованию будет создана по поручению министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Её возглавит заместитель главы федерального ведомства Олег Бочаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета в 111 км от аэродрома базирования потерпел аварию самолёт Су-57. Система аварийного покидания сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив. Жертв и разрушений на земле нет.

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