Грозный, , 11:25 — REGNUM Отказываться от прививок детям могут только родители, которые верят слухам и подвергают тем самым своих детей опасности. В Чечне для вакцинации используются только самые надежные препараты. Об этом заявил 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции глава Чечни Рамзан Кадыров.

«У меня нет понимания того, почему люди с недоверием относятся к доказанным фактам об отсутствии вреда от прививок и охотно верят разным слухам из интернета. В Чечне для вакцинации закупаются только самые качественные препараты», — приводит словам Кадырова его пресс-служба.

По его словам, все дети его семьи прошли вакцинацию, тем более, что в качестве вакцины от пяти наиболее опасных детских заболеваний используется препарат Пентаксим. Как подтвердил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов, «его даже в Москве применяют за дополнительную плату».