Благовещенск, , 11:26 — REGNUM Решением городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, коммунальные службы во время новогодних и рождественских праздников будут работать в усиленном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города Благовещенска.

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Все службы города, отвечающие за жилищно-коммунальное хозяйство, в период праздников с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года будут работать в усиленном режиме. Это позволит обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения, а также избежать происшествий в местах проведения праздничных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре по-своему встретят новый год: принято решение ограничить движение транспорта в центре города.