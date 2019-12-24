Москва, , 11:22 — REGNUM В связи с проведением Кремлёвской ёлки и других новогодних мероприятий 25 декабря в центре Москвы частично ограничат движение. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба ЦОДД.

Водителям рекомендуют заранее строить маршрут или пользоваться общественным транспортом.

С 08:30 до 15:00 будут полностью перекрыты следующие улицы: Большой Москворецкий мост, Варварка, Ильинка, площадь Васильевского спуска, Москворецкая улица (от въезда в подземную парковку парка «Зарядье» до Большого Москворецкого моста).

Также в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» будут введены ограничения на парковку в Газетном и Никитском переулках.

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