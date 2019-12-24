Москва, , 11:20 — REGNUM Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам заседания, посвящённого 20-летию образования Совета и 25-летию Гражданского кодекса Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля

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Президент отметил, что Гражданский кодекс прошёл проверку временем и убедительно продемонстрировал, что заложенный в нём потенциал позволяет адаптировать этот ключевой документ к условиям стремительно меняющегося мира.

«Гражданский кодекс РФ и по российским, и по мировым параметрам — это документ высочайшего класса, отвечающий требованиям любого правового цивилизованного государства», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1994 году президент РФ Борис Ельцин подписал первую часть Гражданского кодекса РФ. Вторая, третья и четвертая части были подписаны в 1996, 2001 и 2006 годах, соответственно.

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