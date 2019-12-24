Нижний Новгород, , 11:17 — REGNUM Из Нижегородской области на Кремлёвскую ёлку в Москве поедет делегация в составе 128 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В правительстве отметили, что поездкой на главную ёлку страны награждены отличники учёбы, победители различных конкурсов, соревнований, олимпиад, активисты детских общественных организаций.

Кроме посещения ёлки, детей ждёт экскурсия по предновогодней столице, а также посещение Мемориального музея космонавтики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде в КЦ «Юпитер» 24 декабря состоится Новогодняя ёлка под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. На представление приглашены более 1,5 тыс. детей из регионов Поволжья — Башкирии, Марий Эл, Татарии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Пермского края и Нижегородской области.