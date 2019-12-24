Новосибирск, , 11:10 — REGNUM В Новосибирске ожидаются снегопады и порывистый ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре мэрии города, ссылаясь на данные Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, 25 декабря ночью и днём в Новосибирске сохранятся неблагоприятные погодные условия. Прогнозируются снегопады, на дорогах гололедица, снежные заносы, ночью местами метели. Порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Новосибирцам и гостям города рекомендуют соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятию придут морозы до — 44 градусов.

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