Москва, , 11:08 — REGNUM В России в 2019 году приобрести искусственную ель можно в среднем за 2,5 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом главный символ Нового года подешевел на 3%. Об этом свидетельствуют данные исследования IT-компании «Платформа ОФД», специалисты которой проанализировали продажи новогодних товаров за первые две декады декабря 2019 года.

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Отмечается, что средний чек на живую ель не учитывался, поскольку большая часть хвойных деревьев продается на ёлочных базарах, которые по закону освобождены от необходимости использовать контрольно-кассовую технику.

Как показал опрос, большая часть жителей России (60%) будет наряжать искусственную ель, приобретённую в прошлые годы. В 2019 году настоящую ель купили 11% респондентов, а 4% — искусственную. Добавим, что 23% участников опроса признались, что вообще не украшают дом этим символом новогоднего праздника.

Согласно исследования, проведенного Сбербанком, компанией «Платформа ОФД» и порталом Rambler, средний чек при покупке ёлочных игрушек в России по сравнению с 2018 годом вырос на 11% и составил 185 рублей. Значительнее всего подорожали елочные звёзды, которые устанавливают на верхушку. Они прибавили в цене 43%. Новогодние шары подорожали на 28%, а мишура — на 20%.

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Как сообщало ИА REGNUM, например, в столице Горного Алтая по сравнению с прошлым годом цены на ёлки не изменились. Лесную красавицу можно купить за 500−1000 рублей. Цена будет зависеть от размера и породы хвойного дерева.