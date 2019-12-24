Грозный, , 11:06 — REGNUM В Чечне проводится большая работа по возвращению на родину чеченских детей, вывезенных родителями за границу и изъятых властями зарубежных стран из семей по закону о домашнем насилии. Об этом рассказал глава Чечни 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ЧГТРК «Грозный» об изъятии детей у чеченских родителей в Европе.

Проблема состоит в том, что, как отметил Рамзан Кадыров, дети зачастую оказываются ненужными родителям при их разводе и создании новых семей.

«Мы этими вопросами занимаемся, нанимаем адвокатов, помогаем деньгами, пытаемся возвращать детей домой. Ни один человек нами не брошен, не отвергнут», — цитирует Кадырова ИА «Грозный-Информ».

При этом, как подчеркнул чеченский лидер, часто ситуация бывает очень сложной, так как в Европе нет «понимания обычаев, традиций, института семьи».

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