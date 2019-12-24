Урумчи, Китай, , 11:06 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая было создано более 75 тыс. рабочих мест для бедняков за первые 11 месяцев 2019 года, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

Регион создал в общей сложности 75 933 рабочих места в 22 затронутых бедностью уездах на севере Синьцзяна на конец ноября текущего года, сообщили в местном департаменте людских ресурсов и социальной защиты. Сиьцзян запустил серию бесплатных курсов и прочих обучающих программ для более чем 180 тыс. бедных жителей региона в 2019 году.

В то же самое время в регионе был введен целый ряд мер поддержки для обеспечения трудоустройства, включая предоставление займов и субсидий для организации собственного бизнеса. Как сообщало ИА REGNUM, Китай планирует до конца года вывести из нищеты более 10 млн человек к концу 2019 года.

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