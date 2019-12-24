Красноярск, , 11:01 — REGNUM Глава Красноярска Сергей Ерёмин в своём Instagram рассказал о встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин получил конфету за стихотворение про ёлку Скриншот со страницы Сергея Ерёмина в Instagram

23 декабря по время прогулки по центру города мэр посетил необычную ёлку — дом Деда Мороза.

«Там и рассказал стихотворение, получив от Снегурочки конфету в подарок. Прямо как в детстве», — пишет Ерёмин.

Судя по виде в Instagram, градоначальник рассказал главному новогоднему волшебнику стихотворение Елены Благининой «Ёлка», которое он на днях учил со своими детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, Деды Морозы соберутся на танцевальный флешмоб в Новосибирске.