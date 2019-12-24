Цхинвал, , 10:59 — REGNUM Три бомбоубежища в Цхинвали планируется внести в инвестиционную программу Южной Осетии. Об этом 23 декабря на пресс-конференции заявил министр по чрезвычайным ситуациям республики Азамат Чочиев, сообщает агентство «Рес».

Глава МЧС рассказал, что всего в столице Южной Осетии 12 бомбоубежищ, но они почти никак не оборудованы. В среднем на обеспеченнее одного требуется потратить от 3 до 5 млн рублей.

«Нами подготовлена необходимая документация с данными бомбоубежищ и предоставлена руководству республики. В будущем году обустройство трех бомбоубежищ планируется внести в Инвестпрограмму», — рассказал Чочиев.

Также сообщается, что в МЧС выдали предписания на приведение имеющихся бомбоубежищ в надлежащее состояние и произвести в них уборку.