Нур-Султан, , 10:57 — REGNUM Председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева призвала разобраться с вопросом подключения к интернету школ и учреждений здравоохранения, сообщили в пресс-службе сената республики.

23 декабря в Нур-Султане состоялось заседание бюро сената, участники которого рассмотрели повестку очередного заседания на 26 декабря. Назарбаева подняла тему высокой стоимости тарифов на интернет для медицинских учреждений и школ.

«Это при том, что «Казахтелеком» ежегодно получает субсидирование от государства на эти цели. С этим тоже надо разобраться», — сказала Назарбаева. Она добавила, что в регионах начали сворачивать сервис электронного дневника из-за отсутствия интернета и дополнительной нагрузки на учителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года АО «Казахтелеком», SilkNetCom и АО «Транстелеком» подписали договор с министерством информации и коммуникаций Казахстана о подключении к интернету казахстанских сёл.

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