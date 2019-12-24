Москва, , 10:56 — REGNUM Отец и сын Арашуковы отказываются сидеть в одних камерах с террористами. Помещенные в СИЗО «Лефортово» на время расследования уголовного дела в отношении них о хищении газа у Газпрома на сумму свыше 30 млрд рублей считают, что их нахождение в одних камерах с обвиняемыми в терроризме небезопасно.

С таким заявлением они выступили 23 декабря перед членами Общественной наблюдательной комиссии города Москвы, которые поинтересовались проблемами фигурантов нашумевшего уголовного дела при содержании под стражей, пишут «Известия».

Кроме того, экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков выразил недовольство из-за того, что ему не хватает питьевой воды. В тюремном ларьке разрешено покупать лишь 30 бутылок по 1,5 литров каждая. В администрации СИЗО на это ответили, что по правилам внутреннего распорядка в камере разрешено нахождение вещей и продуктов питания общим весом 50 кг.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и его сын, экс-сенатор Рауф Арашуков были задержаны 30 января 2019 года. Их обвиняют в создании преступного сообщества, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей. Кроме того, Арашукова-младшего обвиняют в причастности к двум убийствам.

На время следствия оба они помещены в СИЗО «Лефортово». В феврале 2019 года Рауф Арашуков уже жаловался на то, что ему «некомфортно» из-за того, что его сокамерником является террорист, осужденный на 18 лет.