Москва, , 10:53 — REGNUM В Басманном районе Москвы появится частный детский сад по программе «Объект образования за рубль». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Победителем торгов признана АНО ДОО «Детский сад «Мишутка». Площадь здания нового детсада — 693,9 кв.м. Объект появится на Бакунинской улице.

Финальная стоимость аренды здания была установлена в размере 9,9 млн рублей в год.

«С победителем в ближайшее время будет заключен договор аренды, после выполнения всех требований «рублёвой» программы инвестор сможет арендовать объект в течение 49 лет по ставке 1 рубль за 1 кв. м в год», — рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам директора АНО ДОО «Детский сад «Мишутка» Натальи Идиятулиной, детское учреждение рассчитано на детей от полутора до семи лет. Его смогут посещать до 60 человек. Открытие состоится в 2020 году.