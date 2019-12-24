Москва, , 10:59 — REGNUM Лишение права заниматься адвокатской деятельностью в России исключено из приговора бывшему юристу компании «ЮКОС» Павлу Ивлеву. Такое решение вынес Московский городской суд, оно вступило в силу.

Мосгорсуд признал законным приговор Хамовнического суда Ивлеву, однако изменил его в части дополнительного наказания. Суд разрешил экс-юристу компании «ЮКОС» Ивлеву заниматься адвокатской деятельностью. Ранее приговором такую деятельность запретили Ивлеву на три года.

В остальном приговор оставлен прежним: бывшего адвоката нефтяной компании заочно осудили на десять лет колонии по делу об отмывании и присвоении $14 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, заочный приговор Ивлеву, который находится в США, был вынесен столичным Хамовническим судом в мае 2019 года.

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