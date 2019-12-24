Сочи, Краснодарский край, , 10:48 — REGNUM Администрация Сочи сообщила о завершении ремонтных работ в квартирах домов №9/1 и дома №17 по улице Мацестинский, названных на пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря трущобами.

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что ремонтные работы проводились точечно, в квартирах жильцов, имеющих социальные льготы — по просьбам. 20 декабря по этим же адресам начались работы по благоустройству территории.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг домов, построенных в 2006 году в Сочи разразился 19 декабря. Во время большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина один из её участников рассказал, что дома, сданные в 2006 году к 60-летию Победы, квартиры в которых получили участники и ветераны Великой Отечественной войны, разваливаются, превращаются в трущобы и ночлежки.

Власти Сочи отрицают, что в указанных домах в настоящее время проживают в настоящее время ветераны: в администрации сообщили, что «ветераны Великой Отечественной войны с улицы Мацестинской были переселены в Лазаревское и получили новое жилье уже на праве собственности, после чего необходимость в использовании этих помещений отпала. Некоторые из них были переведены в разряд жилых и предоставлены нуждающимся работникам бюджетной сферы и муниципальным служащим в качестве служебного жилья».

Между тем, в домах на Мацестинской, признают в мэрии, проживает несколько вдов ветеранов и люди, приравненные законодательством к участникам войны. По словам одного из жителей, особых проблем в доме нет.

«В ходе тщательной проверки рабочей группы было выявлено, что информация о состоянии дома является ложной», — подчеркнули в администрации Сочи. Впрочем, проверку по факту заявления на пресс-конференции президента проводят ещё и следственные органы.

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