Чебоксары, , 10:45 — REGNUM В столице Чувашии из-за ледяного дождя в течение «ближайшего часа» могут наблюдаться перебои с движением троллейбусов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.

По данным МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», в настоящее время на отдельных участках контактной сети наблюдается обледенение: в частности, на участке подъёма от улицы Воробьевых по улице Калинина до кольца у ТРЦ «Мега-молл», а также на улице Гладкова. В троллейбусном управлении организовано дежурство аварийных бригад, специалисты контролируют состояние контактных сетей.

В мэрии отмечают, что обледенение контактных сетей связано с резким ухудшением погодных условий и температурными перепадами. По предварительной информации, дождь продлится еще около часа. Работы по ликвидации гололедицы находятся на особом контроле руководства администрации города Чебоксары.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах главам администраций районов, начальникам управлений и руководителям профильных подведомственных учреждений, а также управляющим компаниям и ТСЖ поручено организовать работу всех служб, чтобы не допустить «образования гололедицы, привлечь необходимое количество техники и рабочих, использовать антигололедные материалы в полном объёме».

Напомним, Чувашию накрыла вторая волна ледяного дождя, сохраняется жёлтый уровень погодной опасности.

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