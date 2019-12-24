Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Санкт-Петербург во вторник, 24 декабря, останется на периферии обширной циклонической ложбины, из-за чего в городе сохранится аномально теплая для декабря погода. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как отметил синоптик, эта циклоническая ложбина вытянулась с севера на юг, вдоль западной границы России.

«В такой ситуации погода задержится облачная и не по сезону теплая. Пройдут небольшие дожди, местами очаги туманов», — уточнил синоптик в прогнозе для Петербурга.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в районе +3…+5 градусов, по Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер дуть будет с юго-востока 2−7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Напомним, 18 декабря в Петербурге был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Теперь для этого дня он составляет +7,6°С, что на 1,2° выше прежнего значения, установленного в 1956 году.

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