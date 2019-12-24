Белгород, , 10:44 — REGNUM Ёлочные базары открылись во всех муниципалитетах Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На торговых площадках большую часть занимают сосны.

Ёлочки за 800 рублей

Продавцы предлагают новогоднее деревце за 400 рублей за один метр. Настоящие срубленные ёлочки встречаются редко, их цена начинается от 700 рублей.

За 350 рублей в питомниках можно купить 40-сантиметровую ёлку в горшочке, пушистые экземпляры ростом под метр стоят уже 800 рублей. Такое деревце можно затем высадить на участке.

Жителям области также предлагают взять ёлку напрокат — после новогодних праздников деревце можно вернуть в лесничество.

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