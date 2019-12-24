Москва, , 10:45 — REGNUM Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков, находящийся в международном розыске, признан виновным в участии в массовых беспорядках, порче имущества и применении насилия к представителю власти. Такое решение вынес 24 декабря Замоскворецкий суд Москвы.

Приговор в отношении подсудимого вынесли в заочной форме. Судья заявила о признании доказанными обвинений в отношении Бученкова. О наказании для него будет сказано позднее, сообщает ТАСС.

Сторона обвинения просила приговорить Бученкова к восьми годам колонии общего режима, а также удовлетворить требования о возмещении ущерба в размере около 30 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Бученков был арестован в декабре 2015 года за участие в беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году, но позднее был помещён под домашний арест. Бученков бежал в Литву. По версии следствия, он несколько раз ударил полицейского и распылил газовый баллончик в сторону правоохранителей.

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