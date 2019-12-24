Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford объявил об отзыве в США и Канаде 600 199 автомобилей из-за неисправных тормозов и дефектного запасного колеса. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

По данным журналистов, отзыв по причине неисправных тормозов касается моделей Ford Fusion, F-150, Mercury Milan и Lincoln MKZ, произведенных в мексиканском городе Эрмосильо с 22 февраля 2006 года по 15 июля 2009 года. По этой причине отзывается 600 166 авто.

Причина отзывной кампании заключается в ненадежной работе гидравлического блока управления. В нём может открыться клапан, что в свою очередь приведет к увеличению хода педали тормоза. Это может повлечь за собой риск ДТП.

По информации журналистов издания, на данный момент известно о 15 авариях и двух травмах, которые могут быть связаны с этой неисправностью.

Вторая отзывная кампания касается 33 единиц F-150 в Соединённых Штатах и 51 единицы в Канаде. Эти модели были построены в Дирборне с 10 по 21 ноября 2019 года. Причина отзыва этих машин — дефектное запасное колесо.

Ранее компания Ford Motor заявила об отзыве более 500 тыс. пикапов в Северной Америке в связи с риском возникновения пожара после ДТП.

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