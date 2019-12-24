Сочи, Краснодарский край, , 10:04 — REGNUM Опасность лавин будет сохраняться в горах Краснодарского края и Адыгее выше 2500 м 24−26 декабря, сообщает Росгидрометцентра.

Опасность лавин на Кубани наблюдается в районе Сочи — экстренные предупреждения об этом администрация города-курорта распространяет почти ежедневно. Так, в соответствии с информацией мэрии, лавиноопасность сохраняется в горах в течение суток с вечера 23 по 24 декабря. Слабая лавинная опасность также действует в горах выше 1500 м над уровнем моря.

По данным Росгидрометцентра, сегодня в Сочи днём до +18 градусов при слабом юго-восточном ветре. В районе Красной Поляны — +15 градусов, к 30 декабря температура опустится до +6 градусов.