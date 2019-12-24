Москва, , 10:03 — REGNUM Оргкомитет партии «Зеленая Альтернатива» организовал по всей Москве серию одиночных пикетов вблизи елочных базаров с целью поменять взгляд людей на варварскую традицию уничтожать деревья под праздник.

Поскольку одиночный пикет — единственная форма протестного мероприятия, для которой, согласно законодательству нашей страны, не нужно предварительное согласование, была выбрана именно эта форма протеста. Выйдя всего лишь один раз на пикет в своем районе, можно помочь десяткам людей задуматься о сохранении кислорода, и вместо покупки срубленного дерева побудить украсить маленькую елочку в своем дворе, и, возможно, даже посадить новую.

«Мы видим, что с каждым годом назревает проблема глобального потепления, для этого достаточно просто выглянуть в любое окно в Москве. Скоро новый год, а на улице плюс 5 и зеленая трава, невозможно не замечать этого. Весь мир задумывается об изменении климата, а мы продолжаем рубить ели, которые из всех деревьев дают наибольшее количество кислорода. По этой причине ежедневно разрушается озоновый слой. Этот процесс надо остановить! Только вместе мы сможем сохранить воздух, хотя бы в том состоянии, в котором он сейчас. Прекратите поддерживать вырубку деревьев, покупая рождественские хвойные», — отмечает член оргкомитета политической партии «Зеленая Альтернатива» Руслан Хвостов.