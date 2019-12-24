Москва, , 10:02 — REGNUM В Москве на мероприятиях фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади выступят иностранные артисты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря сообщили в оргкомитете фестиваля «Московские сезоны».

Организаторы отметили, что подобный опыт для зимнего фестиваля стал традиционным. 2020 год вместе с жителями Москвы встретят театр Dulce Compania из Германии, барабанщики молодежной гвардии садов «Тиволи» (Дания), танцевальный коллектив TDA VEKTORS (Латвия) и фолк-музыканты из Чехии и Словакии.

Ходулисты и мимы уличного театра-перформанса Dulce Compania будут развлекать прохожих на Манежной площади с 28 по 30 декабря. Танцевальный коллектив TDA VEKTORS покажет традиционные латышские танцы 3 и 4 января. Шоу юношеского оркестра The Tivoli Youth Guard (Дания) состоится 5 и 6 января. В оргкомитете обратили внимание, что у матери одного из артистов коллектива русские курни, мальчик немного говорит по-русски и мечтал выступить в России. Участники «гвардии» появятся перед зрителями в медвежьих шапках и красных мундирах.

С 6 по 8 января на главной сцене Манежной площади будет исполнять песни фолк-певица Власта Мудрикова с группой музыкантов из Словакии и Чехии.