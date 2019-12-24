Москва, , 10:00 — REGNUM Большая часть граждан России, отправляясь в путешествие, предпочитает не обременять себя тяжёлым багажом. Согласно данным исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, 96,4% респондентов берёт с собой в поездку не больше двух чемоданов или сумок.

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Багаж 36,3% опрошенных обычно весит 5−10 кг, у 26,7% — до 15 кг. А вот багаж общим весом 25 кг берут с собой 9,2% российских туристов, пишет ТАСС. 4,5% респондентов предпочитают путешествовать налегке — их сумка в путешествии весит менее пяти килограммов.

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет ограничиваются одной или двумя сумками, при этом путешественники от 25 до 40 лет чаще других возрастных групп ездят с тремя — четырьмя чемоданами.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года Россия вошла в десятку самых путешествующих стран мира по 200 направлениям. Согласно рейтингу, составленному Mastercard, РФ оказалась на девятом месте после Канады с долей 2,5% путешествующих по странами мира туристов.

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